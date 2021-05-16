نمر شارد يُثير الذعر بمدينة هيوستن الأمريكية

أثار نمر شارد يُدعى “إنديا” فرّ من إحدى الحدائق، الذعر في مدينة هيوستن الأمريكية، في وقتٍ عجزت فيه السلطات المحلية عن الإمساك به.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو الواردة من المدينة والتي انتشرت منذ الأسبوع الماضي على مواقع الإنترنت، تجول النمر في عدد من الأماكن.

وطمأن قائد شرطة هيوستن سكان المدينة، وقال إنّ المسؤولين يبذلون جهداً كبيراً للإمساك بالنمر، وبأنّ الحظ لم يحالفهم حتى الآن بالإمساك به.

وأضاف قائد الشرطة أنّ النمر تنقّل في 9 أماكن خلال الأيام الماضية، وشوهد مرّات عديدة لكنّه لم يتسبب بأي أذى للسكان المحليين، وأكد عدم خروجه من المدينة.

وأشار لورود أكثر من 300 مكالمة من السكان من أجل الإبلاغ عن النمر البالغ من العمر 9 أشهر، وقال إنّ عناصر الشرطة بحثوا عنه في الأماكن التي أبلغ عن وجوده فيها، لكنّهم لم يعثروا عليه.

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