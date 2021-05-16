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سوني تُطلق وحدات تحكم جديدة بتصميم غير مألوف

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة سوني اليابانية عن إصدار جديد من وحدات التحكم DualSense، أطلقت عليه P55 DualSense.

واستوحت الشركة اليابانية شكل وحدات التحكم الجديدة من المجرة، وستأتي بخيارين الأول Midnight Back الذي سيأتي باثنين من درجات الأسود مع ظلال رمادية اللون، والثاني Cosmic Red الذي استوحت تصميمه من ألوان المجرة.

وقالت الشركة اليابانية إنّ الإصدار الجديد من ذراع التحكم سيُوفر متعة جديدة للمستخدمين، وسيحتوي على ميزات تساعدهم على إنجاز المهام بكل سهولة.

يُشار إلى أنّ سوني ستطرح النموذج Midnight Back بسعر 70 دولارا أمريكيا، في حين ستطرح النموذج Cosmic Red بسعر يصل لـ75 دولارا أمريكيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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