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جديد شاومي.. هاتف Redmi Note 10 ببطارية قوية ويدعم الـ5G

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة شاومي الصينية عن هاتفٍ جديد ببطارية قوية، أطلقت عليه Redmi Note 10 5G.

وسينبض بداخل هذا الجهاز معالج ميديا تيك Dimensity 700 ثماني النوى، ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة مقاس 6.5 بوصة ودقة عرض 2400*1080 بيكسل، ومعدّل تنشيط 90 هرتز، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية والثالثة.

وستتراوح مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز ما بين 64 و128 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستبلغ سعتها 4 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، واي فاي، وبلوتوث.

يُذكر أنّ الشركة الصينية لم تكشف عن سعر الهاتف الجديد ولا عن موعد طرحه في الأسواق العالمية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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