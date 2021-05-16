أجهزة ايباد برو بمعالج M1 تبدأ في الوصول إلى المستهلكين!

أعلنت ابل رسمياً عن أجهزة ايباد برو 2021 (الجيل الخامس) في شهر إبريل الماضي، وفتحت في وقت سابق الطلب المسبق عليها استعداداً لإطلاقها نهاية شهر مايو الجاري.

وفقاً لأبل، فإن موعد إطلاق أجهزة ايباد برو الرسمي يبدأ من 21 مايو القادم إلا أن المستهلكين الذين قاموا بعمل طلب مسبق على الأجهزة بدأت في الوصول إليهم فعلاً.

لم يتم إطلاق أجهزة ايباد برو 2021 حتى الآن، لكن الأولوية دائماً ما تكون للمستهلكين أصحاب الطلبات المسبقة، وسيبدأ الإطلاق وتوفر الأجهزة في متاجر ابل ولدى وكلائها المعتمدين خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

تعمل أجهزة ايباد برو 2021 بشريحة Apple M1 تضم معالج ثماني النواة: 4 أنوية للأداء العالي، و 4 أخرى للأداء العادي. أيضاً هناك معالج رسوميات ثماني النواة ومعالج للذكاء الاصطناعي، كما أن ذاكرة التخزين والذاكرة العشوائية مثبتة على نفس الشريحة. اختبارات الأداء أظهرت طفرة في النتائج مقارنة بالإصدارات السابقة.

المميز أيضاً في ايباد برو 2021 نسخة 12.9 إنش هي الشاشة التي تعمل بتقنية Mini LED الجديدة. تدعم الأجهزة الجديدة شبكات الجيل الخامس 5G أيضاً مع تحسين الكاميرا الخلفية ومواصفات أخرى تعرف عليها بالتفصيل من الرابط التالي: iPad Pro 2021

سعر iPad Pro 2021

يبدأ سعر جهاز ايباد برو 2020 بشاشة 11 إنش من 800 دولار لنسخة الوايفاي، و 1000 دولار أمريكي لنسخة الوايفاي مع الشبكات الخلوية 5G. بيما يبدأ سعر نسخة الـ 12.9 إنش من 1100 دولار لنسخة الوايفاي و 1300 لنسخة الوايفاي مع الشبكات الخلوية 5G.

السعة المبدئية هي 128 جيجابايت وتزيد إلى 256 و 512 جيجابايت و 1 أو 2 تيرابايت مع زيادة في السعر مع كل زيادة السعة التخزينية. الإكسسوارات المختلفة مثل لوحة المفاتيح الذكية أو قلم ابل تباع منفردة.