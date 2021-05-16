الفراولة تقي من السرطان والسكتات الدماغية

أكد خبير التغذية الروسي “ميخائيل غينزسبورغ” أهمية الفراولة ودورها في الوقاية من عدّة أمراض.

وقال إنّ الفراولة تلعب دوراً في الوقاية من أمراض السرطان والسكتات الدماغية، وأشار لاحتوائها على عوامل تمنع نمو أوعية دموية جديدة.

وأكد احتواءها على تأثير مضاد لنشوء الأورام، وهذا ما يجعلها تقي بشكلٍ كبير من سرطان المعدة والأمعاء.

وأوضح أنّ الألياف الغذائية الناعمة والخشنة الموجودة فيها، تُقلل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية، واحتشاء عضلة القلب.

وبيّن أنّ الفراولة تعمل على خفض مستوى الكولسترول الضار، ورفع مستوى الكولسترول الجيد، الأمر الذي يُعزز مناعة الجسم، ويحميه من الأمراض.

ودعا الناس لتناول الفريز بشكل مستمر، وذلك من أجل الاستفادة من الفوائد العديدة التي يحتوي عليها.

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