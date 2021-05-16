Bakeey الصينية تُطلق ساعة ذكية مميزة

أزاحت شركة Bakeey الصينية عن ساعة ذكية بمواصفات مميزة، أطلقت عليها G51.

وزودت الشركة الصينية ساعتها الجديدة بشاشة مستديرة مقاس 1.28 بوصة، ودقة وضوح 240*240 بيكسل.

وستوفر الساعة الجديدة مجموعة من الوظائف، كقياس معدل ضربات القلب، وتحليل خصائص النوم، كما تتميز بمقاومتها الماء والغبار وفق معيار IP67.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية في هذه الساعة 4 غيغا بايت، وستحتوي على ميكرفون مدمج يساعد على تسجيل الميكرفون.

وستحتوي الساعة على بطارية بسعة 300 ميلي أمبير تجعل الساعة تعمل لمدة 12 ساعة متواصلة، و40 يوما في وضع الاستعداد.

يذكر أنّ الشركة الصينية لم تكشف عن موعد طرح الساعة الجديدة في الأسواق ولا عن سعرها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية