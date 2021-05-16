بعد 27 عاما من الغياب جون ترافولتا يجتمع مع بروس ويليس

نجح فيلم براديس سيتي في لمّ شمل النجمين جون ترافولتا وبروس ويليس مجدداً، بعد غياب دام 27 عاماً.

ويروي الفيلم الجديد قصة صائد الجوائز رايان سوان الذي يلعب دوره بروس ويليس، والذي يقرر شن هجوم على عالم الجريمة في هواي وعلى زعيمها الذي يؤدي دوره جون ترافولتا.

وسيشهد الفيلم الجديد الذي لم يُحدد موعد عرضه، مشاركة مجموعة من النجوم أبرزهم النجمة برايا لوندبرج.

وكان النجمان العالميان تعاونا خلال مسيرتها في مجموعة من الأفلام، أبرزها: انظر من يتحدث الذي تم عرضه في العام 1989، وفيلم انظر من يتحدث أيضاً الذي طُرح عام 1990.

يُذكر أنّ فيلم Pulp FicTion الذي عُرض عام 1994، يُعدّ آخر الأفلام التي جمعت النجمين العالميين.

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