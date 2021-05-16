كورونا يخطف حياة الفنانة نادية العراقية

فُجِعَ الوسط الفني العراقي برحيل الفنانة نادية العراقية التي تُوفيت عن عمرٍ يناهز 57 عاماً، بعد تدهور حالتها الصحية بسبب إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت ابنتها “مي” خبر وفاتها من خلال منشور نشرته على حسابها الرسمي في موقع “فيس بوك” قالت فيها: ماما انتقلت لرحمة الله تعالى، وطلبت الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وكانت الفنانة التي تعيش في مصر قد أعلنت إصابتها بكورونا قبل مدة، حيث قالت إنّ كورونا هجم على بيتنا.

وتُعد الفنانة المولودة عام 1963 إحدى أهم نجمات العراق، حيث بدأت مسيرتها في المسرح والتلفزيون العراقي، قبل أن تهاجر لمصر وتشارك في مجموعة من الأدوار الثانوية والإعلانات.

ومن أبرز أعمالها مسلسل سامحوني مكنش قصدي، فيلم أفريكانو، وأبو علي، وحاحة وتفاحة.

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