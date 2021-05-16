منوعات

كورونا يخطف حياة الفنانة نادية العراقية

تم النشر منذُ 38 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فُجِعَ الوسط الفني العراقي برحيل الفنانة نادية العراقية التي تُوفيت عن عمرٍ يناهز 57 عاماً، بعد تدهور حالتها الصحية بسبب إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت ابنتها “مي” خبر وفاتها من خلال منشور نشرته على حسابها الرسمي في موقع “فيس بوك” قالت فيها: ماما انتقلت لرحمة الله تعالى، وطلبت الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وكانت الفنانة التي تعيش في مصر قد أعلنت إصابتها بكورونا قبل مدة، حيث قالت إنّ كورونا هجم على بيتنا.

وتُعد الفنانة المولودة عام 1963 إحدى أهم نجمات العراق، حيث بدأت مسيرتها في المسرح والتلفزيون العراقي، قبل أن تهاجر لمصر وتشارك في مجموعة من الأدوار الثانوية والإعلانات.

ومن أبرز أعمالها مسلسل سامحوني مكنش قصدي، فيلم أفريكانو، وأبو علي، وحاحة وتفاحة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك