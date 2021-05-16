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حاولتا تصوير فيديو “تيك توك” فحرقتا حقلاً من القش

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت إحدى المناطق الروسية النائية القريبة من مدينة بيرم، التي تقع على بُعد 1200 كيلو متراً شرق العاصمة الروسية موسكو، حريقاً ضخماً في حوالي 200 طُن من القش.

حيث قامت فتاتان مراهقتان بإضرام النار في كومة صغيرة من القش، بهدف تصوير فيديو ونشره على حسابهما في تطبيق تيك توك، لكنّ فشلهما في إخماد النار أدى لانتشارها بشكل سريع في حقل القش، الأمر الذي تسبب بتلف 195 طناً من القش.

وقالت الشرطة إنّ الحريق بدأ صباح يوم السبت وانتشر بشكلٍ سريع، وأنّها تمكنت من إخماده دون أن تعلم من قام به، قبل أن تأتي الفتاتان التي لم تكشف هويتهما وتعترفان بذنبهما.

وأشارت الشرطة إلى أنّ المراهقتين عرضتا نفسيهما لخطرٍ كبير، وأفسدتا القش بسبب تطبيق تيك توك.

يُذكر أنّ تحديات تطبيق “تيك توك” أثارت جدلاً كبيراً في العالم، وذلك لأنّها تدفع المراهقين للقيام بتحديات محفوفة بالمخاطر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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