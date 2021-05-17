هل تأثر واتس اب سلباً بعد تعديل سياسة الخصوصية الجديدة؟

بعد قيام واتس اب بتعديل سياسة الخصوصية لمشاركة بيانات المستخدمين مع فيسبوك، كانت هناك موجة غضب عارمة وإن كان في الأخير أن وافق المستخدمون عليها طوعاً أو كرهاً، لكن ذلك كان له تداعيات سلبية على واتس اب.

واتس اب .. انخفاض التحميلات بأكثر من 40%

بحسب موقع Sensor Tower المختص بالتحليلات المالية وأداء التطبيقات والألعاب في السوق، فقد تراجعت تحميلات واتس اب على أساس سنوي بنسبة 43% في حين شهدت تحميلات بدائل واتس اب مثل تيليجرام وسيجنال نمواً وصل إلى 1200%.

واتس اب كانت قام بتعديل سياسة الخصوصية في يناير الماضي و عرض على المستخدمين قبولها قبل أن يتراجع ويؤجل ذلك إلى مايو الجاري وإن كان يستمر في تنبيه المستخدم بها كل فترة وأخرى.

في حالة عدم الموافقة على سياسة الخصوصية الجديدة في واتس اب ستبدأ في فقدان بعض المزايا تدريجياً كعدم القدرة للوصول للمحادثات ثم لاحقاً عدم القدرة على إجراء المكالمات الصوتية والمرئية وهكذا.

أكبر المستفيدين من وقوع واتس اب هو تطبيق تيليجرام الذي حصد ما يزيد عن 160 مليون تحميل خلال الربع الأول من عام 2021 ثم تطبيق سيجنال الذي حصد ما يزيد عن 64 مليون عملية تحميل جديدة.

رغم ذلك لا يزال واتس اب هو تطبيق المحادثة الأشهر والأوسع انتشاراً بما يزيد عن 2 مليار مستخدم حول العالم، ولا تعني بالضرورة نمو تحميلات التطبيقات الأخرى الاستغناء عن واتس اب بالكلية أو التوجه إلى الخدمات المنافسة بشكل تام.

تطبيقات واتس اب المنافسة لا زالت تواصل النمو وربح المزيد من التحميلات والمستخدمين، ربما ليس بقوة الربع الأول لكن النمو لا يزال مستمراً.

عادةً ما يتم استخدام تلك التطبيقات بشكل موازٍ مع استخدام واتس اب الذي يملك القاعدة الجماهيرية الأعلى، ونقص مدة استخدام واتس اب لحساب التطبيقات الأخرى يضر به أيضاً.

هل تحولت إلى أي من التطبيقات البديلة لواتس اب مؤخراً؟ أخبرنا عبر التعليقات