سميو: عدد المطعمين بلغ أكثر من 111 ألف شخص والمسجلون في المنظومة 800 ألف

أكد مدير إدارة التطعيمات بمركز مكافحة الأمراض عبد الباسط سميو، في تصريح للرائد الاثنين، مباشرتهم إعطاء اللقاح الصيني “سينوفاك” بعدد 150 ألف جرعة للمسجلين في منظومة التطعيمات للأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 65 عاما دون تحديد أي أولوية.

وقال “سيمو” إنهم يتوقعون وصول 117 الف جرعة من اللقاح الإنجليزي “أسترازنيكا” خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا نفاد جرعات اللقاح الروسي “سبوتنيك”، مبينا أن لقاح “جونسون آند جونسون” الأمريكي الذي تحدث عنه وزير الصحة لم يحدد أي موعد محدد لوصوله بعد.

وأوضح سميو أن عدد المسجلين في المنظومة الخاصة بالتطعيم بلغ 800 ألف شخص، منهم 100 ألف فئة غير مستهدفة تحت سن 18، فيما بلغ عدد المطعمين أمس 111 ألف و150 شخص حتى أمس.

وبين سميو أن ما بين الجرعة الأولى والثانية للقاحات كورونا يختلف حسب نوع اللقاح، فالإنجليزي “أسترازنيكا” تكون بعد 3 أشهر أفضل، و”الروسي” بعد شهرين من تلقي الجرعة الأولى، مؤكداً عدم وجود أي مضاعفات خلال هذه الفترة بين الجرعتين.

وذكر مدير الإدارة أن اللقاح الروسي “سبوتنيك” توفر الفترة الماضية بعدد 200 ألف جرعة و”أسترازنيكا” بعدد 57 ألف جرعة، وأنهم استهدفوا كمرحلة أولى الفئات العمرية فوق الـ 70 سنة والكادر الطبي.

وأعلنت وزارة الصحة في 14 أبريل الماضي “وصول 150 ألف جرعة من لقاح سينوفاك الصيني، وشحنة من الأدوية الخاصة بمرضى فيروس كورونا إلى طرابلس، قادمة من جمهورية تركيا في إطار التعاون المشترك” بين الدولتين.

يُشار إلى أن الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا انطلقت رسمياً بتاريخ 17 أبريل الماضي في العاصمة طرابلس، تلتها المنطقة الوسطى، وباقي المدن والمناطق بربوع البلاد كافة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية