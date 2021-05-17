تسريب ضخم يكشف عن تصميم وواجهة أندرويد 12 الجديدة كليًا

المجتمع التقني ينتظر الآن حدث Google I/O لعام 2021، وهو الذي سيتم عقده خلال الفترة القصيرة المقبلة، ومن ناحيته فالمسرّب الشهير جون بروسر لم ينتظر حتى عقد المؤتمر! حيث بدأ في تسريب معلومات وتصاميم هامة جدًا حول أندرويد 12، وهي التي تبدأ مع تصميم نظام التشغيل وواجهة أندرويد 12 الجديدة كليًا بشكل خاص.

تسريب تصميم وواجهة أندرويد 12

التسريب قد جاء من خلال فيديو على قناة المسرّب الشهير السابق ذكره، وهو فيديو إخباري طويل نسبيًا والذي يقع على هذا الرابط، وضمن محتوى الفيديو الإخباري عرض المسرّب التصميم النهائي المسرّب لواجهة أندرويد 12 الجديدة كليًا، والتي يظهر لنا أنها مستلهمة بشكل كبير من واجهة OneUI التي تقدمها سامسونج في هواتفها منذ عدة سنوات.

بدأت جوجل بالفعل في إطلاق نسخة المطورين من النظام طوال الأسابيع السابقة، لكن حتى الآن لم يظهر التصميم الجديد -ولا تعديلات التصميم بشكل عام- ضمن النسخة التي تم إطلاقها، وفيما يلي نظرة على أهم التغييرات التي ظهرت في الفيديو:

الفيديو السابق ذكره أيضًا يعرض كيف سيتعامل النظام مع عدد كبير من المهام، كذلك فهو يعرض أيضًا تصميم جديد كليًا لمنطقة الإشعارات وقائمة التحكم السريع، وعلى كل حال، بدلًا من مشاهدة الفيديو الطويل، إليكم في 30 ثانية تلخيص لكل التعديلات التي ظهرت ضمن النظام:

إذن، ما رأيك في التصميم الجديد؟ وهل تلاحظ أنه مستلهم من OneUI بشكل واضح؟ شاركنا الآن في التعليقات، أيضًا شاركنا توقعاتك بالنسبة لنظام أندرويد 12 بشكل عام.