شركة Dell تُعلن عن ترسانة جديدة من الحواسيب المحمولة ومحطات العمل

في خطوة منها لسد عجز احتياجات الشركات والمؤسسات والمستهلكين العاديين في ظل جائحة كورونا، أعلنت شركة Dell مؤخراً عن ترسانة جديدة من الحواسيب المحمولة طراز Alienware X المخصصة للاعبين، بالإضافة إلى محطات عمل طراز Precision 3000 وأجهزة أخرى من فئة Dell Latitude و Dell XPS وأجهزة جديدة للمؤسسات.

هذه الترسانة تكونت من 5 حواسيب محمولة لفئة اللاعبين، بالإضافة إلى ذلك جهازان أخران من الفئة المؤسسية، و 5 حواسيب محمولة من فئة محطات العمل، ومحطتان عمل جديدتان من فئة Precision tower، بالإضافة إلى ذلك ثلاثة أجهزة Optiplex، وأخيراً شاشة قياس 32 بوصة بدقة عرض 4K وسماعة أذن لاسلكية بتقنية عازل الضوضاء ANC.

جدير بالذكر أن الشركة حاولت تجديد التصميم القياسي من حواسيب Precision 5560 و Precision 5760 و XPS 15 و XPS 17 لكي يحتوون على أحدث معالج من إنتل الجيل الحادي عشر من فئة Core I و Xeon CPUs.

حواسيب Alienware X قادمة هذا الصيف بمواصفات تنافسية

للأسف الشديد، شركة Dell كانت حريصة على عدم الكشف عن أي تفاصيل جديدة حول حواسيب Alienware X الجديدة والموجهة لفئة اللاعبين المتشددين. ولكن الشركة تؤكد على أن موعد الإعلان الرسمي عنها سيكون في يوم 1 يونيو القادم.

القليل جداً من المعلومات التي لدينا حول هذه الحواسيب، حيث اشارت بعض المصادر أنها ستتمتع بالواجهة الحرارية Element 31 المصنوعة من مادة Gallium-Silicone المقاومة للحرارة. بالإضافة إلى ذلك ستحتوي على أحدث معالجات إنتل Core I الجيل الحادي عشر وأحدث حلول انفيديا الرسومية فئة RTX 30.

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خط جديد من حواسيب OptiPlex المخصصة لأجهزة سطح المكتب

الطراز الجديد من سلسلة حواسيب OptiPlex 7090 سوف تشتمل على جهاز محطة عمل قياس البرج، بالإضافة إلى حاسوب من الحجم الصغير، وحاسوب فائق الصغر قياس Macro. ستحتوي هذه السلسلة على حلول تخزينية ثنائية من نوع M.2 SSDs ومنافذ USB Type-C 3.2 Gen 2×2 بسرعة 20Gbps.

مع دعم شبكة واي فاي WiFi 6 ومعالجات الجيل الحادي عشر من الفئة العليا Core I9 CPUs، علاوة على ذلك ستدعم ذاكرة وصول عشوائي (رامات) حتى 128GB 3200MHz DDR4.

محطتان عمل جديدتان من سلسلة Precision 3000

تلك المحطتان إحداهما عبارة عن جهاز قياس صغير الحجم Small Form Factor وهو الذي يأتي تحت مسمى Precision 3450 بينما محطة العمل الأخرى عبارة عن جهاز قياس البرج تحت مسمى Precision 3650. كلتا المحطتان من أجل الأعمال الثقيلة وتعدد المهام والمصممين المحترفين والمستخدمين المتمرسين في أعمال التصاميم الهندسية والجرافيك.

هذه الحواسيب سوف تحتوي على معالجات الجيل الحادي عشر من فئة Core I أو من فئة Xeon W-1300 مع دعم ذاكرة الوصول العشوائي بتردد 3200MHz. بالتأكيد وكما تعلمون أن معالجات الجيل الحادي عشر تدعم سرعة الناقل الجديد PCIe Gen 4 وبالتالي هذه المحطات جاهزة للاستفادة من أقصى حدود حلول انفيديا و AMD الرسومية.

جهازان لاب توب Latitude للاستخدام المتنقل

الحواسيب الجديدة من Dell للاستخدام المتنقل تشتمل على Latitude 5521 و Latitude 5421، وهذا الأخير سوف يأتي بشاشة قياس 14 بوصة وزنه لن يتعدى 1.49 كيلو جرام فقط، ولكن اللاب توب الأول Latitude 5521 سيتوافر مع شاشة قياس 15.6 بوصة ووزنه 1.79 كيلو جرام. وستكون هناك طرازات من الحواسيب الجديدة بشاشات داعمة لدقة عرض 4K بالإضافة إلى تقنية ComfortView التي تساعد على الحد من مخاطر الضوء الأزرق.

أيضاً سوف تحتوي على كاميرا ويب كام FHD وباقة متنوعة من المنافذ اللازمة لجميع الاحتياجات والتي تشتمل على USB-C الداعمة لبروتوكول Thunderbolt 4 بسرعة 40Gbps ومنافذ عرض HDMI كاملة الحجم ومنافذ USB قياسية ومنافذ RJ45. كلتا الجهازان يدعمان ذاكرة رامات حتى 64 جيجابايت وسعة تخزين داخلية تصل حتى 2TB أو تصل حتى 4TB مع لاب توب Latitude 5521.

لاب توب جديد للألعاب تحت مسمى Dell G15

هذا الطراز سوف يحتوي على نفس تقنيات التبريد التي تمتاز بها سلسلة Alienware من الشركة، مما يعني أنه سيكون هناك فتحات للتهوية من الأعلى فوق لوحة المفاتيح مباشرة، بينما تعمل الفتحات السفلية على تبديد درجات الحرارة المرتفعة. بالداخل يحتوي نظام التبريد على 53 ريشة مروحة قطرها 56 ملم.

هناك أيضاً خيار Turbo Boost من خلال النقر فوق مفتاح FN + F9 لتعزيز سرعات المروحة إلى أقصى حدودها المسموحة مما يساعد على تبريد اللاب توب من الداخل والعمل في ظل درجات حرارة مخفضة أثناء اللعب المكثف ولفترات زمنية طويلة.

شاشة اللاب توب قياسها 15.6 بوصة من الحافة إلى الحافة تعمل بمعدلات تحديث 120Hz، بالإضافة إلى ذلك، فهناك إمكانية اختيارية لشاشة بمعدل تحديث 165Hz قبل الشراء. هذه المرة سيحتوي بالتأكيد على أحدث بطاقات انفيديا الرسومية فئة Geforce RTX 30 مع معالجات الجيل الحادي عشر Core I7 سداسي النوى.

طرازات جديدة من حواسيب Dell XPS 15 و Dell XPS 17

السلسلة الشهيرة لشركة Dell ستأتي في هيئة جديدة هذا العام بفضل وجود معالج Core I9-xxxx الجيل الحادي عشر وبطاقة رسومية RTX 3060. بينما يأتي Dell XPS 15 بشاشة OLED ومعالج من إنتل من فئة Core I9 أيضاً ولكن مع بطاقة RTX 3050 Ti. هذه كانت تراسنة جديدة من الحواسيب المحمولة ومحطات العمل التي أعلنت عنها شركة Dell ونتوقع رؤية مزيد من التفاصيل عن المواصفات والأسعار خلال وقت قريب.