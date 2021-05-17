إنستقرام سيتيح قريبًا رفع الصور من خلال نسخة المتصفح والكمبيوتر

عندما بدأ انستقرام في الظهور للمرة الأولى كان مجرد تطبيق للآيفون، ولاحقًا بدأ في التوجه للأندرويد أيضًا، لكن طوال هذه السنوات كان إنستقرام يحافظ على كينونته كتطبيق للهواتف الذكية لا أكثر، ولاحقًا بدأت الشركة في الاهتمام قليلًا بالموقع على الويب وصار يمكنك أن تطالع منه منشورات اصدقائك!

الصور من خلال نسخة المتصفح والكمبيوتر على انستقرام

خلال الأشهر السابقة ولو نلاحظ، بدأت الشركة في الاهتمام أكثر وأكثر بالموقع الرسمي للانستقرام، ووصلت خاصية الدردشة المباشرة DM مباشرةً من خلال المتصفح، بعدما كانت غائبة لسنوات، وها هي المنصة وطبقًا لتسريبات جديدة ستتيح للمستخدمين رفع الصور وإنشاء المنشورات مباشرةً من الموقع الإلكتروني.

التسريب يأتي لنا من المسرّب المشهور بما يخص التطبيقات وهو Alessandro Paluzzi، وهو الذي حلل نسخة إنستقرام للمتصفح والكمبيوتر واكتشف الخاصية الجديدة.

كما نلاحظ من لقطات الشاشة، العملية ستكون مماثلة لعملية رفع الصور وإنشاء المنشورات على الهاتف الذكي، حيث سيتم رفع الصورة أو مجموعة الصور ومن ثم إضافة التأثيرات Filters ومن ثم إضافة الوصف وباقي تفاصيل المنشور، وحتى الآن لا نعلم بعد وقت إطلاق الخاصية الجديدة، لكن يتوقع أن يتم الأمر في خلال الأسابيع المقبلة.

هذه الخاصية ستكون مفيدة لجميع المستخدمين بدون شك، خصوصًا أصحاب الأعمال والمشاريع الذين يديرون حسابات على إنستقرام، بالإضافة حتى لأصحاب المواقع، وهنا نذكركم بمتابعة أخبار التطبيقات والتقنية على انستقرام من هنا👌

• فيسبوك يدمج رسائل إنستقرام مع ماسنجر