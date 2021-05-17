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انتهاء كابوس سكان هيوستن مع “النمر الشارد”

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكنت شرطة مدينة هيوستن الأمريكية من وضع حد للكابوس الذي عاشه سكان المدينة؛ بسبب النمر الضائع الذي تجول في المدينة لمدة 6 أيام.

وأكدت الشرطة أنّ النمر المفقود والذي تعود ملكيته لفيكتور كويفاس، لم يتعرض لأي أذىً، كما أنّه لم يُسبب إصابات في صفوف السكان.

وأشارت الشرطة في مؤتمرٍ صحفي إلى أنّ صديق صاحب النمر أبلغ الشرطة عن مكان وجوده، لتقوم بالإمساك به وتسليمه لزوجة كويفاس التي أكدت أن النمر يعود لزوجها.

بعد ذلك قررت السلطات المحلية نقل النمر لإدارة الصحة والسلامة؛ من أجل التأكد من سلامته.

ونشر صاحب النمر وزوجته مقطع فيديو، ظهرا فيه وهما يُطعمان النمر الموجود في إدارة الصحة والسلامة.

يُذكر أنّ كويفاس أحضر النمر البالغ من العمر 9 أشهر منذ لحظة ولادته، وهو يعيش معه في المنزل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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