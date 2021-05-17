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بريطانيا وفرنسا تُحاربان كورونا بلقاح جديد

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

توصّلت شركتا “سانوفي” الفرنسية والبريطانية لاكتشاف لقاح جديد لمكافحة فيروس كورونا أطلقتا عليه جي إس كي.

وأكدت الشركتان على أن نتائج المرحلة الثانية من الدراسة، ستتيح لهما المجال للانتقال للمراحل المتقدمة من التجارب.

وأشار مصدر مسؤول في الشركتين إلى أنّ اللقاح الجديد يُوفّر رداً مناعياً منخفضاً لدى البالغين، وأكد على قدرة اللقاح على التصدي لفيروس كورونا.

وقالت الشركتان إنّ المرحلة الثالثة ستبدأ في أواخر مايو الجاري وبداية يونيو القادم، وستشمل 35 ألف بالغ، وسيتم اختبارها على المتحور الجنوب أفريقي بعدما تم اختبارها في المرحلتين السابقتين على الفيروس الذي ظهر في مدينة ووهان.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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