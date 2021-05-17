أمريكي يمتلك موهبة يستحيل تقليدها

عانى الأمريكي “جون سيفر أوستن” منذ طفولته من متلازمة “أسبرجر” التي تجعله يتحدث بالعكس.

وقال الرجل الذي يعيش في ولاية “كارولينا” الشمالية، إنّه لم يكن قادراً على التفاهم مع أبناء جيله بسببها.

ولم يكن “جون” يعلم سبب هذا الأمر الذي تسبب له بإحراج كبير، حتى أجرى فحوصات قبل عدة سنوات أثبتت إصابته بمتلازمة “أسبرجر”، التي تُعد اضطراباً في النمو العصبي في طيف التوحد.

وأشار الى أنّه عانى من التنمر في أيام المدرسة، وأنّه كان يستمع للتسجيلات الموسيقية لكي يهرب من الواقع.

وأوضح “جون” أنّ موهبته لا تقتصر على التحدث للخلف وحسب، بل التفكير وتصور الأشياء إلى الوراء أيضاً.

يُذكر أنّ “جون” عرض موهبته الفريدة من نوعها في عددٍ من البرامج التلفزيونية، كما قام بافتتاح قناة يوتيوب خاصة به تحظى بعدد كبير من المتابعين.

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