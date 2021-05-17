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وائل جسار يُحقق نجاحاً كبيراً بأغنية ولا بالأحلام

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن الفنان اللبناني وائل جسار من تحقيق نجاحٍ جديدٍ بعدما تخطت أغنية “ولا بالأحلام”، التي أطلقها في فبراير الماضي حاجز 2.5 مليون مشاهدة في موقع يوتيوب.

وكانت الأغنية قد نالت رضا الجمهور منذ إطلاق الفيديو الكليب الخاص بها، وذلك بسبب تصويرها على الطريقة الهوليوودية.

وعبّر الفنان اللبناني عن سعادته لنجاح الأغنية الجديدة، وشكر جمهوره الذي دعمه وترك العديد من التعليقات الإيجابية حول الأغنية.

وأغنية “ولا بالأحلام” من كلمات أحمد قطوط وألحان أحمد السعيد، وتوزيع شريف منصور، وميكس وماستر محمد جودة.

يُذكر أنّ هذه الأغنية من إنتاج شركة “لايف ساتيلز ستوديوز”، وتُعد ثاني الأغاني التي تُنتجها الشركة للفنان اللبناني.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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