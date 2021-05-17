الباب مفتوح لجزء ثانٍ من مسلسل “على صفيح ساخن”

فنّدت شركة “غولدن لاين” المنتجة لمسلسل “على صفيح ساخن” الشائعات التي راجت مؤخراً، وتحدثت عن إمكانية إنتاج جزء ثانٍ من المسلسل الذي حقق نجاحاً كبيراً.

وقالت الشركة في تعليقٍ نشرته على صفحتها الرسمية في موقع “فيس بوك”، إنّ مواقع التواصل الاجتماعي مليئة بالأخبار التي تتحدث عن وجود جزء ثانٍ للمسلسل، وأكدت على أنّ هذه الأخبار غير صحيحة وليست سوى أماني من المتابعين، وأشارت لعدم حسم الشركة قرارها بهذا الشأن.

وترك هذا التعليق الباب مفتوحاً حول إمكانية إنتاج جزء ثانٍ من العمل الذي سلّط الضوء على مجموعة من القضايا الاجتماعية المهمة، كعالم النباشين، وتجار المخدرات.

ومسلسل “على صفيح ساخن” من تأليف يامن الحجلي وعلي وجيه وإخراج سيف الدين سبيعي، وبطولة عدد من النجوم يأتي في مقدمتهم سلوم حداد بدور الطاعون، عبد المنعم عمايري بدور أبو كرمو، باسم ياخور بدور هلال، وغيرهم من النجوم.

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