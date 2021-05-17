جديد تويتر.. خدمة مدفوعة بـ3 دولارات

تستعد شركة تويتر لإطلاق خدمة الاشتراكات الشهرية Twitter Blue، مقابل 3 دولارات في الشهر.

وستوفر الخدمة الجديدة ميزة عدم ظهور الإعلانات، ميزة تجميع القوائم معاً، بالإضافة لميزة إلغاء إرسال التغريدات خلال مدة معينة.

وأكدت التقارير الواردة من تويتر أنّ الشركة باشرت بوضع اللمسات الأخيرة على الميزة الجديدة، وقالت إنّ الشركة لم تقرر حتى الآن الموعد الرسمي الذي ستطلق فيه هذه الميزة.

وكانت تويتر قد استحوذت في الفترة الماضية على شركة Scroll المتخصصة بإزالة الإعلانات من المواقع، وشركة Revue للنشرات البريدية.

يُذكر أنّ تويتر تسعى من خلال هذه الميزات لجذب أكبر عدد ممكن العملاء لمنصتها، ولتحقيق أرباح قياسية جديدة.

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