أوبو تُطلق إصداراً خاصاً من هاتف Find X3 Pro Mars Exploration

كشفت شركة أوبو الصينية عن الإصدار الخاص من هاتف Find X3 Pro Mars Exploration.

وسينبض بداخل هذا الجهاز معالج Snapdragon 888 ثماني النوى، ونظام تشغيل Android 11 وواجهة Color OS 11.2.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة LTPO AMOLED مقاس 6.67 بوصة وجودة عرض QHD، ومُعدّل تحديث 120 هرتز، وستضم الشاشة كاميرا أمامية بدقة 32 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية رباعية بدقة 50 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى والثانية، و13 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة و2 ميغا بيكسل للكاميرا الرابعة.

ويتميز هذا الجهاز بذاكرته الداخلية الكبيرة التي تصل سعتها لـ512 غيغا بايت، وذاكرته العشوائية التي تصل سعتها لـ16 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 65 واط، والشحن اللاسلكي بقوة 30 واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يُذكر أنّ أوبو ستُطلق الهاتف الفاخر في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 1090 دولارا أمريكيا.

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