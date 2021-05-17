ريزر تكشف عن حاسوب “نحيف” لعشاق الألعاب

كشفت شركة ريزر الأمريكية عن حاسوب جديد نحيف مناسب لعشاق الألعاب، أطلقت عليه Blade 15.

وسيعمل الحاسوب الجديد بمعالجات Core i9-11900H ثماني النوى، وبسرعة تردد تصل لـ4.9 هرتز، ومعالج رسوميات GeForce RTX 3080.

وزودت الشركة الأمريكية الحاسوب الجديد بشاشة مقاس 15.6 بوصة ودقة عرض 1080 بيكسل، ومعدل تنشيط 360 هرتز أو بدقة عرض 1440 بيكسل ومعدل تنشيط 240 هرتز.

وستأتي الذاكرة الداخلية في هذا الحاسوب من نوع M.2 SSD بسعة 1 تيرا بايت، وذاكرة عشوائية من نوع DDR4-3.200 بسعة 32 غيغا بايت.

وسيحتوي الحاسوب على بطارية بسعة 65 واط، وكاميرا ويب بدقة 1080 بيكسل.

كما يحتوي الحاسوب على منفذي Thunderbolt4، 3 منافذ USB-A ومنفذ HDMI 2.1.

يُذكر أنّ الشركة الأمريكية لم تكشف عن سعر الحاسوب الجديد، ولا موعد طرحه في الأسواق العالمية.

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