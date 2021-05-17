العثور على غواصة بريطانية أُغرقت منذ 112 عاماً

عثر فريق من علماء آثار البحر وعلماء التاريخ، على الغواصة التي يعود تاريخها صناعتها لمطلع القرن العشرين.

وقال العلماء إنّهم عثروا على الغواصة التي يعود تاريخها للعام 1908 في قاع مضيق المانش، وأشاروا لأنّهم تأكدوا من أنها الغواصة D1 من خلال مقارنة الصور التي التقطت تحت الماء، ومخطط الغواصة التي نزلت للماء لأول مرة يوم 16 مايو 1908.

وأكد العلماء أهمية الغواصة بالنسبة لبريطانيا، وذلك لأنّها شكلت أساساً لغالبية الغواصات البريطانية في أسطول الغواصات خلال الحرب العالمية الأولى.

من جهةٍ أخرى قال مؤرخ سلاح البحرية البريطاني الملكي مار هارس، إنّ طول الغواصة يصل إلى 49.7 متر وارتفاعها إلى 6.2 متر، وسرعتها 26 كيلو مترا في الساعة تحت الماء، و17 كيلو مترا في الساعة على سطح الماء.

وأكد استخدامها في مضيق المانش، بالإضافة لاستخدامها في مناورات البحرية البريطانية قبل أن يتم إغراقها في 23 أكتوبر 1918.

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