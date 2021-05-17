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كاسيو تطلق ساعة جديدة لا تحتوي على GPS

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طرحت شركة كاسيو اليابانية ساعة جديدة لا تحتوي على GPS أطلقت عليها G-Shock GBA 900.

وزودت الشركة اليابانية ساعتها الجديدة بشاشة رقمية وواجهة تناظرية توفر وظائف تتبع للياقة البدنية، حيث تقوم باحتساب عدد الخطوات المقطوعة، السرعة، المسافة، والسعرات الحرارية المستهلكة.

وستعتمد على الوحدة الموجودة في الهاتف الذكي المقترن بها من أجل تتبع الموقع، والتي ستعوض عدم وجود نظام تتبع مواقع فيها.

وتتميز هذه الساعة بقدرتها على إظهار المكالمات الهاتفية الواردة للهاتف المقترن بها، وباحتوائها على إضاءة تعمل بشكلٍ مباشر بمجرد تدوير المعصم للنظر في الساعة.

يذكر أنّ كاسيو لم تكشف عن سعر الساعة التي ستوفرها في الأسواق العالمية بألوان الأبيض، والأسود، والأزرق، والأحمر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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