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علامات تدل على الإصابة بالزهايمر

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدّت مجموعة من الدراسات على أنّ الاكتشاف المبكر للزهايمر يساعد في التخفيف من أعراض المرض، الذي لم يوجد علاج له حتى الآن.

وقال العلماء إنّ ملاحظة علامات المرض بشكلٍ مبكر، سيساعد الشخص على تحديد نوع الرعاية التي يرغب فيها.

وحدد العلماء الأعراض المبكرة لمرض الزهايمر بالسرعة في الحركة كالمشي ذهاباً وإياباً بسرعة متزايدة وفي نفس المكان، بالإضافة للأرق والإفراط في النوم، وردود الفعل العدوانية سواءً أكانت لفظية أو جسدية في حال لم تكن موجودة من قبل.

ودعا العلماء الأشخاص الذين يظهر عليهم تغيير في السلوكيات لإجراء الفحوصات، وذلك من أجل تحديد حالتهم الصحية، والتأكد من إصابتهم بالزهايمر وتهيئة أنفسهم للتعامل معه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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