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أم تلجأ لطريقة رائعة للتمييز بين أطفالها الـ11.. صور

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

لجأت السيدة فيرونيكا الأم لـ11 طفل لنظام كود الألوان للتمييز بين أطفالها ومعرفة أشياءهم الخاصة.

وقالت الأم البالغة من العمر 35 عاماً إنّها عانت من الصراعات بين أطفالها الذين تتراوح أعمارهم ما بين عام و21 عاماً، وهذا ما دفعها لاختيار لون واحد لأشياء كل طفل.

ونشرت الأم مقطع فيديو على حسابها في تطبيق تيك توك قالت فيه إنّها بدأت الأمر عندما كانت تملك طفلاً واحداً، وبطريقة غير مقصودة، وقالت إنّ اللون الذي تختاره للطفل يكون بالعادة لونه المفضل.

وحظي مقطع الفيديو بعدد كبير من المشاهدات، حيث أثنى العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على فكرة الأم، وقالوا إنّ الفكرة رائعة، وسيقومون بتطبيقها مع أبنائهم لأنّها تجعل الحياة أسهل.

يذكر أنّ نظام كود الألوان يستخدم لتمييز الألوان بألوان مختلفة كوسيلة لتحديد الهوية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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