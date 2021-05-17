شارب تطلق هاتفا للسيلفي بمواصفات مميزة

كشفت شركة شارب اليابانية عن هاتفٍ جديدٍ بمواصفات جيدة أطلقت عليه Aquos R6.

وسينبض بداخل هذا الجهاز معالج Snapdragon 888 ثماني النوى، ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة اليابانية الهاتف الجديد بشاشة OLED مقاس 6.6 بوصة ودقة عرض 2730 * 1260 بيكسل، ومعدل سطوع 2000 نيت، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية مناسبة لالتقاط صور السيلفي.

أما بالنسبة للكاميرا الخلفية فستضم مستشعر 1 إنش بدقة 20 ميغا بيكسل، وستدعم عملية التكبير الرقمي.

وستبلغ مساحة الاكرة الداخلية في هذا الجهاز 128 غيغا بايت قابلة للزيادة من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما بالنسبة للذاكرة العشوائية فستصل سعتها ل12 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، واي فاي، بلوتوث، منفذ 3.5 للسماعات، بالإضافة لنظام كوالكوم ثلاثي الأبعاد لمسح البصمة، والذي يتيح للمستخدم التسجيل ببصمتين.

يذكر أنّ الشركة اليابانية لم تكشف عن موعد طرح الجهاز الجديد في الأسواق العالمية ولا عن سعره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية