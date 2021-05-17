إطلاق تتر مسلسل “داون تاون”.. شاهد

طرحت شركة فالكون فيلم تتر مسلسل داون تاون التي حملت اسم كلّنا مننجز، وقام بغنائها النجم اللبناني وائل كفوري.

وقالت الشركة المنتجة للعمل إنّ الأغنية كانت نتيجة التعاون ما بين شركة فالكون وشركة كرافت ميديا.

وحظيت الأغنية التي قام بغنائها الفنان اللبناني الكبير وائل كفوري بإعجاب عشاق النجم اللبناني الذين أبدوا سعادتهم بكلمات الأغنية وألحانها، وبالأداء الرائع لوائل.

وجاء إطلاق الأغنية التي كتبها علي المولي ولحّنها جمال ياسين ورامي شلهوب قبل عدة أيام من إطلاق المسلسل المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية.

يذكر أنّ مسلسل داون تاون من تأليف محمد إدريس وإخراج زهير قنوع، وسيتناول مجموعة من القضايا الاجتماعية المثيرة للجدل، وسيشارك فيه نخبة من النجم أمثال أمل بشوشة، سامر إسماعيل، ستيفاني صليبا، يوسف حداد وغيرهم

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية