خدمة ابل للموسيقى Apple Music – ما نعرفه عن ميزة الصوت المحيطي و Dolby Atmos الجديدة!

أعلنت ابل اليوم أن خدمة الموسيقى Apple Music ستدعم ميزة الصوت المحيطي Spatial Audio مع تقنية Dolby Atmos ليتمتع المستخدم بدقة صوت عالية وتجربة صوت مميزة متعددة الأبعاد وفائقة النقاء.

أيضاً سوف يتمكن المستخدم من الاستماع إلى أكثر من 75 مليون مقطع موسيقي بالجودة الأصلية Lossless Audio أي بنفس جودة ونقاء الصوت المسجل داخل الأستوديو.

متى تتوفر تلك المزايا الجديدة في خدمة ابل للموسيقى؟

بدايةً من شهر يونيو من عام 2021 الجاري، سوف يتمتع مشتركو خدمة Apple Music بتلك المزايا الجديدة والتي تعزز من تجربة الصوت على المنصة.

هذا سيأتي بالتزامن مع إطلاق تحديثات iOS 14.6 و iPadOS 14.6 و macOS 11.4 و tvOS 14.6 الجديدة خلال الأيام المقبلة وفقاً لما أعلنته ابل.

هل هناك تكلفة إضافية؟

لا تقلق. لا يوجد هناك أي تكلفة إضافية على أسعار الاشتراكات الموجودة حالياً وستتوفر ميزة الصوت المحيطي Spatial Audio مع تقنية Dolby Atmos و الجودة الأصلية Lossless Audio لكافة المستخدمين دون أية تكاليف إضافية.

ما هي تلك المزايا الجديدة تحديداً؟

ميزة الصوت المحيطي Spatial Audio مع تقنية Dolby Atmos سوف تتيح للمستخدم الاستماع للأصوات من جميع الجهات التي تحيطك ومن أعلى أيضاً لتجعل التجربة الصوتية أكثر غنىً.

بشكل افتراضي، سوف تقوم خدمة Apple Music بتشغيل المقاطع الداعمة لميزة الصوت المحيطي على جميع سماعات AirPods وكذلك سماعات Beats بشريحة H1 أو W1 مثل BeatsX, Beats Solo3 Wireless, Beats Studio3, Powerbeats3 Wireless, Beats Flex, Powerbeats Pro, و Beats Solo Pro.

أيضاً السماعات الخارجية في الإصدارات الأحدث من أجهزة ابل المختلفة كالايفون والايباد وماك بوك برو وسماعات HomePods وغيرها ستدعم تلك المزايا.

أما ميزة الجودة الأصلية Lossless Audio فهي تتيح الاستماع لكل جزء في ملف الصوت الأصلي الذي سجله صناع الموسيقى داخل الأستوديو.