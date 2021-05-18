تسريب تصميم هواتف جوجل بيكسل 6 الجديدة وكذلك ساعة بيكسل – تصميم مدهش!

جوجل تعامل سلسلة هواتف بيكسل باهتمام منخفض، وهذا ما لاحظناه في السنوات الأخيرة، أيضًا فقد لاحظنا أن جوجل تحاول تقديم توليفة “مضمونة” من المواصفات والسعر، وهو ما ظهر جليًا في هاتف بيكسل 5 الذي أتى مع معالج متوسط للمرة الأولى في تاريخ السلسلة، لكن الأمور ستتغير مع هواتف جوجل بيكسل 6 كما يبدو.

تسريب تصميم هواتف جوجل بيكسل 6 الجديدة

ضمن تسريب ضخم ظهر لنا التصميم النهائي طبقًا للمصىادر لهواتف جوجل بيكسل 6، وبدون أدنى شك فهذا التصميم جريء وغريب في نفس الوقت، لكنه وبشكل عام تصميم جيد جدًا ولم يعترض عليه المستخدمين بشكل عام، ولعل مشكلته الوحيدة هي أن منطقة الكاميرات الخلفية بارزة وضخمة جدًا.

سيتوفر الهاتف في إصدارين طبقًا للتسريبات، وهم الإصدار العادي وإصدار “برو”، أي أن قوقل ستتخلى هذه السنة عن تسمية “XL” في الهاتف الأكبر والأقوى ضمن السلسلة، هذا في حين أن الهاتف سيأتي مع ثلاث كاميرات خلفية كما نرى.

فيما يلي نعرض عليكم كافة الصور التي ظهرت بعد التسريب الأخير:

تظهر في الصورة أعلاه أيضًا تصميمات ساعة بيكسل، وهي التي لا توجد عنها أي معلومات، لكنها وبكل تأكيد ستتوفر مع نظام WearOS من تطوير جوجل والمبني على أندرويد، لذلك فنحن متفائلون بشأن الساعة والنظام.

سيأتي الهاتف مع معالج جديد كليًا من تطوير جوجل بالتعاون مع سامسونج، أو هكذا تقول التسريبات، وفي حالة لم يتوفر هذا المعالج فنحن نتوقع قدوم الهاتف مع أحدث معالج رائد من سنابدراجون، ونتوقع تخلي قوقل عن معالجات الفئة المتوسطة.

• تسريب ضخم لجوجل يؤكد قدوم هاتف بيكسل قابل للطي