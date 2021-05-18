غواص يعثر على هيكل ديناصور بحري في البحر المتوسط

تمكّن غواص من العثور على بقايا مخلوق مجهول، أثناء قيامه بعملية سبر للأعماق في قاع البحر المتوسط.

وذكرت صحيفة “ديلي ستار” أنه عندما قام بالغوص إلى عمق كبير من البحر، وكان يستعمل الكاميرا؛ شاهد هيكلًا عظميًا ضخمًا.

وقال الغواص: كان من الواضح وجود العمود الفقري في خط مستقيم.

وقد بدت العظام أكبر في الطرف الآخر في مقطع الفيديو المنشور على الإنترنت.

ووفق الصحيفة فقد كانت العظام هشّة تمامًا حتى إنها كانت تصير غبارًا عندما تلمس الكاميرا السطح.

جديرٌ بالذكر أن هذا الهيكل العملاق لا يتطابق مع أي من الكائنات البحرية المسجلة في أي مرجع موثوق.

ونظرًا لأن هذه العينة المكتشفة بلغ طولها 30 مترًا، فقد رجّح كثير من المهتمين أن هذا الهيكل قد يرجع لتنين بحري أو ديناصور.

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