“يحبس الأنفاس”.. مصعد زجاجي بالكامل لرؤية معالم نيويورك الفريدة

أصبح زوار مدينة نيويورك على موعد مع رؤية المعالم المتميزة للمدينة أثناء تواجدهم داخل مصعد تم تشييده بصورة كاملة من الزجاج، حيث تقرر تركيبه على جانب إحدى ناطحات السحاب.

ووفق ما أوردته “سي إن إن”، سيتم افتتاح ناطحة السحاب الجديدة التي تحمل اسم “ساميت وان فاندربيلت” في مانهاتن، خلال شهر أكتوبر القادم؛ وسيكون زوار المدينة في قمة الترقب والشغف لخوض هذه التجربة غير المسبوقة.

ويتميز المصعد، بأنه سيحمل الزوار إلى ارتفاع 1210 أقدام من خارج المبنى، الأمر الذي يسمح لهم بالحصول على رؤية فريدة للمدينة ككل.

ويمكن للأشخاص الذين يتمتعون بنوع من الجرأة والجسارة اختيار أحد الصناديق الزجاجية الشفافة التي تخرج من البرج، وتعلق الضيوف على ارتفاع 1063 قدمًا فوق شارع ماديسون.

من المقرر تدشين هذه الفكرة الجديدة المبتكرة من خلال منطقة ترفيهية على مساحة 65 ألف قدم مربع، في مبنى يبلغ ارتفاعه 1401 قدمً، وبذلك يصبح رابع أطول مبنى في مدينة نيويورك، بقيمة تصل إلى 3,3 مليارات دولار.

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