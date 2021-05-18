بلدية وادي البوانيس: 61 مواطن تلقى تطعيم ضد كورونا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

قال مدير مكتب الإعلام ببلدية وادي البوانيس محمد مامي إن 61 مواطن تلقوا التطعيم للقاح كورونا من نوع” أسترازينيكا” خصت كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأضاف مامي في تصريح لشبكة الرائد، أن الأقبال على التطعيم من قبل المواطنين كان جيد، ولم يعاني إي منهم أعراض جانبية، لافتا إلى عدم ورود معلومات حول تلقي الجرعة الثانية.

ونوه مامي إلى أنه يتوقع أن تنطلق الأسبوع المقبل حملة تطعيم للأطقم الطبيبة بمراكز زيغن وسمنو وتمنهت من لقاح “سبوتنيك” الروسي .

يذكر أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن، أبريل الماضي، بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في ليبيا.

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