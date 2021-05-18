تقنية تسمح للمصابين بالشلل بالتواصل عبر أفكارهم فقط

أعلن العلماء عن تطوير نظام يجمع بين التعلم الآلي وواجهة بين الدماغ والحاسوب، أو BCI؛ وهو ما يتيح إمكانية قراءة الكتابة اليدوية التي تحدث في الدماغ بدلاً من الورق.

جاء ذلك ثمرة لجهود فريق من العلماء مع رجل، يبلغ من العمر 65 عامًا، يعاني من الشلل من الرقبة إلى أسفل، باستعمال أجهزة استشعار مزروعة في دماغه، للوصول إلى النشاط العصبي المرتبط بالكتابة باليد.

ووفق تصور المتطوع لكتابة الرسائل؛ تم تغذية هذا النشاط بخوارزمية تقوم بترجمته، في الوقت الفعلي، إلى نصّ معروض على الشاشة.

وقد نقلت مجلة Nature عن المؤلف المشارك في الدراسة كريشنا شينوي، وهو باحث في معهد هوارد هيوز الطبي في جامعة ستانفورد، قوله: هذه الطريقة تعتبر الأبرز مقارنةً بالدراسات المشابهة التي سعت إلى ترجمة الكلام بدلاً من الكتابة اليدوية.

وأضاف: حاليًا؛ بإمكان المحققين الآخرين التوصل إلى قاموس يضمّ 50 كلمة بالاعتماد على أساليب التعلم الآلي عند فك تشفير الكلام.

وأردف: عن طريق الاعتماد على الكتابة اليدوية للتسجيل من مئات الخلايا العصبية الفردية؛ أصبح بمقدورنا كتابة أي حرف وبالتالي أي كلمة توفر مفردات مفتوحة، يمكن استخدامها في معظم حالات الحياة.

وتابع: سيسمح ذلك النظام لمن يعانون من الشلل بالكتابة والتواصل بكفاءة دون استخدام أيديهم.

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