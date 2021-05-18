جادو: عدد من تلقوا اللقاح بلغ 649 من كبار السن والعناصر الطبية

قال مدير مكتب الإعلام ببلدية جادو، نوري كريوة، الثلاثاء، إن 240 مواطنا فوق 70 سنة تلقوا الجرعة الأولى من لقاح “أسترازينيكا”، و 114 من العناصر الطبية والعاملين بمراكز العزل والفلترة من لقاح “سبوتنيك” الروسي.

وأضاف كريوة، في تصريحات للرائد، أنه يجري حاليا تطعيم 295 شخصا من أصل 350 مسجلا؛ لتلقي لقاح “سينوفاك” الصيني لمن تجاوزت أعمارهم 60 عاما.

وأشار كريوة إلى أن عملية التطعيم تجري في ثلاثة مراكز صحية في البلدية هي: شكشوك والمركز الصحي جماري، ومركز الرعاية الصحية جادو المركز، لافتا إلى عدم توفر معلومات عن موعد تلقي المواطنين للجرعة الثانية من اللقاحات.

يذكر أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن، أبريل الماضي، بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في ليبيا.

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