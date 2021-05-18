أفضل أجهزة ماك بوك من ابل لعام 2021

لقد تغيرت كثيراً أفضل أجهزة ماك بوك من ابل في عام 2021 بعدما قررت الشركة الحياد عن إنتل والاعتماد على نفسها في تصنيع المعالج المركزي. استطاعت شريحة Apple M1 أن تحقق لنفسها صيت واسع الشهرة في عالم الحواسيب المحمولة، ومن خلال الاطّلاع على مراجعات الطرف الثالث بدى لنا بكل وضوح لماذا تعتبر أجهزة متك بوك من أبل هي واحدة من أفضل الحواسيب المحمولة التي يمكننا الاعتماد عليها.

ولكن مع وجود العديد من الخيرات المتاحة، فقد نشعر بالحيرة والارتباك أثناء البحث عن أفضل ماك بوك يتناسب مع الميزانية المتوفرة معنا، وفي نفس الوقت الذي يتماشى مع طموحاتنا ويلبي كافة احتياجاتنا.

أبسط الأسباب التي تجعلنا في حيرة هو وجود العديد من الأحجام المختلفة، كما أن هناك جهاز MacBook Pro قياس 16 بوصة الذي لا يزال يعمل حتى هذه اللحظة بمعالج إنتل. بالإضافة إلى ذلك فهو اللاب توب الوحيد من آبل الذي يتمتع بنفذ USB-C قائم على بروتوكول Thunderbolt 3. ولذلك، حتى لا نطيل عليكم في المقدمة، دعونا نلقي الضوء على أفضل حواسيب MacBook التي يمكننا شراؤها في عام 2021. وهم في الحقيقة 4 من أفضل الحواسيب المحمولة التي تستحق التضحية بالمال من أجلها.

1- 13inch MacBook Air with M1



إذا أردت رأيي الشخصي فسوف أؤكد لك أن قرار أبل بالاعتماد على نفسها من أجل تطوير معالج Apple M1 والاستغناء عن معالج آنتل كان قراراً حكيماً للغاية. ولكن هذا لا يعني أن معالج أنتل سيء، ولكن شريحة أبل M1 استطاعت أن تحقق نتائج ممتازة على صعيد الأداء.

ولكن هناك عنصر أخر بالغ الأهمية استطاعت شريحة M1 التفوق فيه باكتساح، ألا وهو عمر البطارية. حيث استطاع MacBook Air 13inch أن يتخطى حاجز الــ 14 ساعة عمل متواصلة بشحنة واحدة أثناء اختباره بالمراجعات.

الجهاز قياس 13.3 بوصة بدقة عرض 2560*1600 وذاكرة وصول عشوائي بحجم 8 أو 16 جيجابايت. بالتأكيد مع وحدة تخزين داخلية فائقة السرعة تبدأ مع سعة 256 جيجابايت وتنتهي مع 2 تيرابايت.

بالإضافة إلى ذلك يتمتع الجهاز بلوحة مفاتيح مميزة Magic Keyboard وهي في الحقيقة من أفضل لوحات المفاتيح التي يمكنك استخدامها مع أي ماك بوك من أبل. أيضاً هناك تحسين ملحوظ في كاميرا الويب عن أي وقت مضى وهذا بفضل شريحة المعالجة الجديدة. بالتأكيد اللاب توب قادر على “طحن وتدمير” أي شيء يقف في طريقه، والألعاب الحديثة والتطبيقات الثقيلة ليست استثناءً.

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2- 13inch MacBook Pro with M1

تستطيع القول أن MacBook Pro الذي يحتوي على شريحة معالج M1 قياس 13 بوصة أفضل من لاب توب MacBook Air بنسبة 25% تقريباً في جميع المواصفات والمميزات. على سبيل المثال كان قادراً على العمل من خلال بعض المراجعات لمدة زمنية تزيد عن 16 ساعة عمل. كما أنه يمتاز بمعدل سطوع أعلى من MacBook Air وعلى صعيد الأداء كان أسرع بنسبة 20% تقريباً في جميع المراجعات أثناء اختباره على برامج الأعمال الإنتاجية وصناعة المحتوى.

بالتأكيد يمكنك الاستمتاع بجميع الألعاب الحديثة والتعامل مع تعدد المهام بسهولة والاستفادة من عمر البطارية الملحمي. وحدة تخزين صلبة فائقة السرعة وهي تقريباً أسرع وحدة تخزيم على الإطلاق في عالم الهاردوير. الجانب السلبي الوحيد أنه يفتقد لبعض المزايا ولديه حواف إطارات سميكة نوعاً ما.

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3- 16inch MacBook Pro



بالنسبة إلى المبدعين وصناع المحتوى فهذا هو أفضل خيار يمكنك الثقة به، خاصة وأنه لا يزال يعتمد على حلول شركة إنتل وهي المهيمنة في عالم الصناعة على مدار سنوات طويلة. في الحقيقة هناك توافق كامل بين معالجات شركة إنتل وتطبيقات وبرامج صناعة المحتوى.

قد يحتوي جهاز MacBook Pro 16 inch على معالج Core I7 أو Core I9 مع معالج رسومي قوي من .AMD Radeon يتمتع بذاكرة وصول عشوائي حجمها 8 جيجارام وحتى 32 جيجارام. سعة التخزين الداخلية تبدأ مع حلول التخزين الصلبة بحجم 512 جيجابايت وحتى 2 تيرابايت. يمتاز بلوحة مفاتيح رائعة ومريحة جداً في العمل والكتابة.

نظام صوت نقي ورائع يحوز على رضاء جميع المراجعين. البطارية قادرة على المواصلة لمدة 11 ساعة عمل متواصلة تقريباً وهي مدة زمنية لا بأس بها بالنسبة للاب توب موجه خصيصاً للأعمال الثقيلة وتعدد المهام. الجانب السلبي الوحيد أن الشاشة بدقة 3072*1920 بدلاً من 4K كما أن وزنه ثقيل نسبياً.

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4- 13inch MacBook Pro (Intel)

في الحقيقة قد يكون من الصعب اعتبار هذا اللاب توب كأحد أفضل جهاز ماك بوك من ابل في 2021، ولكن ربما لسبب أو لأخر لا تشعر بالارتياح تجاه معالج Apple M1 أو تعتقد أنه لم يأتي الوقت المناسب بعد للانتقال والاعتماد عليه، فحينها هذا هو الخيار البديل المناسب القائم على معالج إنتل. معالج Core I7 الجيل العاشر قادر على التعامل مع تعدد المهام بسهولة شديدة. وبالتأكيد استطاع أن يصمد خلال المراجعات لفترة زمنية طويلة.

المعالج الرسومي المدمج مناسب، طراز Iris Plus 645 وذاكرة وصول عشوائي بحجم 8 جيجابايت وحتى 32 جيجابايت. الميزة الاستثنائية في هذا اللاب توب أنه يمكنك ترقية سعة التخزين الداخلية حتى 4 تيرابايت. ولكن الجانب السلبي الوحيد أن سعره مرتفع جداً على الرغم أن المعالج طراز قديم. ولذلك ننصحكم بالتفكير في الحواسيب القائمة على معالج M1 أفضل.

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