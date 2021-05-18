تطبيق واتساب سيسمح بكتم المحادثات المؤرشفة للأبد – إليك التفاصيل

كانت واتساب تعمل على خاصية جديدة باسم Vacation Mode أو وضع الإجازة منذ عدة سنوات، وهذه الخاصية ببساطة تجعل الرسائل الموجودة في الأرشيف Archive مكتومة للأبد، أي أنك وإن وضعت محادثة مكتومة Muted للأرشيف وأرسل صاحبها رسالة جديدة فلن تخرج الرسالة لقائمة التطبيق الرئيسية! أي أن واتساب سيسمح بكتم المحادثات المؤرشفة للأبد مما يجعلها خاصية تتيح تجاهل تام للطرف الآخر.

خاصية Read Later في واتساب ستسمح بكتم المحادثات باستمرار

الخاصية السابق حديثنا عنها ستعود للحياة مرة أخرى بعد تجاهلها لفترة طويلة، وستحمل الاسم Read Later، والأمر هنا حقًا بسيط، كل ما تحتاج إليه هو أن تقوم بتفعيل الخاصية الجديدة من الإعدادات، وبعدها ستبقى المحادثات المؤرشفة والمكتومة داخل منطقة الأرشيف للأبد.

لكي تبدأ في التعامل مع هذه الخاصية، كل ما عليك فعله هو فتح تطبيق واتساب ومن ثم النزول للأسفل حتى تجد منطقة المحادثات المؤرشفة Archived Chats، وعند الدخول لمنطقة المحادثات المؤرشفة -وبعد وصول التحديث إليك- ستجد خيار وهو Archive Settings عند الضغط على النقاط الثلاث بالأعلى.

الآن وعند فتح خيارات الأرشيف ستجد الخيار الجديد وهو Keep Chats Archived، وهو الذي سيجعل المحادثات تبقى ضمن الأرشيف حتى بعد استلامك رسالة جديدة داخلها! ولعل من الأمور المثيرة هو أنك وإن فعلت هذا الخيار ستنتقل خيارات الأرشيف للأعلى ولن تبقى في الأسفل، وهذا حتى لا تنساها!

أيضًا، واتساب ستعرض عليك بشكل مستمر عدد المحادثات غير المقروءة الموجودة داخل الأرشيف، وذلك كما بالصورة: