عبدالعزيز التومي.. نجم آخر يودع سماء الأغنية الليبية

ودعت أوساط الفن في ليبيا الشاعر الغنائي عبد العزيز التومي الذي فارق الحياة عن عمر ناهز 79 عاما ووري جثمانه الثرى في مدينته بنغازي.

غنى للتومي ولحّن من كلماته وأشعاره كبار المطربين والملحنين الليبيين، على مدار مشواره الزاخر بالنصوص الإبداعية التي تركت له بصمة في تاريخ الأغنية الليبية المعاصرة وقد سطع نجمه في سبعينيات القرن الماضي.

من أشهر أعمال التومي أغنية “عيش في طرب يا قلب” التي غناها الفنان محمد نجم ولحنها الموسيقار علي ماهر وغناها أيضا الفنان الراحل هاشم الهوني.

كما ألف أيضا أغنية “يا ريح هدي مركبي ميالة” التي غناها الفنان الراحل محمد حسن ولحنها الموسيقار الراحل يوسف العالم، وأصدر التومي ديوانا حمل اسم الأغنية وضم نصوصا غنائية أخرى.

كما كتب التومي أغنية “سلامي قله شيل يا تيار” التي غناها المطرب الراحل “محمد رشيد” ومن ألحان الموسيقار “على ماهر” أيضا الأغنية ذائعة الصيت “يا محلى الليل” التي لحنها الموسيقار “عطية محمد” وغناها المطرب الراحل “أحمد سامي”.

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