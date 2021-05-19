بعد تعاون دام لسنوات شركة الكاميرات Leica تبحث عن شريك غير هواوي وترجح أونور أو شاومي

طبقًا لمصادر داخلية مطلعة، العلاقات والتعاونات بين كلًا من هواوي وشركة الكاميرات Leica في طريقها للانتهاء، حيث أن هواتف هواوي P50 المنتظرة ستكون هي الهواتف الأخيرة من الشركة مع كاميرات من Leica حسبما عرفنا، والمصدر لهذه التسريبات هو مسرّب موثوق ومعروف بتسريب الأمور الداخلية لهواوي.

انتهاء التعاون بين هواوي وشركة الكاميرات Leica

التسريب قد ذكر أيضًا أن شركة الكاميرات الرائدة لايكا لن تتوقف عن العمل في مجال الهواتف الذكية بعد انقطاعها عن هواوي، بل أنها ستبحث عن بديل مُجدي أكثر ضمن نفس السوق والمجال، والأنظار هنا تتوجه ناحية شركتيّ شاومي وأونور، إلى جانب خيار ثالث ومستبعد قليلًا وهي شركة شارب.

يُذكر أن شركة الكاميرات Leica قد لا تتوجه للتعاون الاحتكاري/الحصري مع شركة واحدة فقط! وهنا نلاحظ أن شركة مثل Zeiss الرائدة في نفس المجال تتعاون مع كلًا من سوني ونوكيا ضمن نفس السوق وفي نفس الوقت، أي أننا قد نرى كاميرات لايكا عند أكثر من شركة في نفس الوقت.

من ناحيتها، شركة لايكا قد ردّت على هذه التسريبات بأنها سعيدة جدًا بالتعاون المستمر مع هواوي منذ عام 2015، لكنها وفي نفس الوقت لم تؤكد أو تنفي أي شيء، أي أن الشركة ببساطة قد رفضت التعليق أو كشف سرية أي بيانات.

هواوي -وللأسف الشديد- تسير بخطوات ثابتة للهاوية، وهذا بعد كل ما تعرضت له من الحظر الأمريكي وبعد خروجها من قائمة أكبر 5 مصنعين للهواتف الذكية بعدما كانت على مقربة من المنافسة على المركز الأول!

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