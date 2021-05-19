تحديث iOS 15 – هذه هي أهم المزايا القادمة وفقاً للتسريبات!

لم يتبق سوى القليل حتى الإعلان عن أنظمة ابل الجديدة لعام 2021 ومنها نظام تشغيل الايفون والايباد iOS 15 و iPadOS 15. وقد قامت بعض التسريبات خلال الأشهر الأخيرة بالتوصل إلى بعض المزايا القادمة فيها.

تحديثات iOS 15 و iPadOS 15 سوف يتم الإعلان عنه خلال فعاليات مؤتمر ابل للمطورين WWDC 2021 والتي ستبدأ يوم 7 يونيو المقبل.

تحسين إدارة الإشعارات

نظام الإشعارات في أنظمة ابل على الايفون والايباد في حاجة للتعديل وهو ما سيحدث مع التحديثات القادمة.

فيما يتعلق بالإشعارات سوف يمكن المستخدم من التحكم في طريقة التنبيه بالإشعار وإذا ما كان يريده مصحوباً بنغمة أو لأ، أيضاً سوف يتمكن المستخدم من إنشاء عدة أوضاع: القيادة، النوم، العمل، … إلخ ولكل وضع نظام التنبيهات والإشعارات الملائم. مثلاً في وضع النوم أو القيادة سيكون هناك خيارات للرد الآلي على الرسائل.

تحسين شاشة القفل

ستقوم ابل أيضاً بتحسين شاشة قفل الايفون والايباد باختيار تصنيفات الإشعارات التي تود عرضها، بالإضافة إلى تحسينات أخرى قادمة لم يتم إيضاح تفاصيل حولها.



مزايا جديدة لتعزيز الخصوصية

مع تحديث iOS 14 الحالي أضافت ابل ميزة عدم التتبع للتطبيقات المختلفة المثبتة على الجهاز، ومن المتوقع أن تضيف ابل المزيد من مزايا الخصوصية مثل عرض قائمة بالتطبيقات التي تجمع المعلومات عنك.

تحديث تطبيق iMessage

ابل تعمل كذلك على تطوير تطبيق المراسلة الفورية الخاص بها iMessage حتى يمكنه المنافسة مع غيره من التطبيقات. لم يتم الكشف عن تفاصيل بعينها إلا أن ورود ذكر iMessage في التسريبات له دلالة على أن ابل سوف توليه اهتماماً خاصاً هذا التحديث.

دعم الويدجت على iPadOS 15

ابل أضافت دعم الويدجت على الشاشة الرئيسية في الايفون مع تحديث iOS 14 لكنها لم تفعل الأمر ذاته مع الايباد، تحديث iPadOS 15 سوف يجلب هذه الميزة لأجهزة الايباد.

إسقاط الدعم عن ايفون 6s و ايفون SE

تحديث iOS 15 ربما لن يكون متوفراً لبعض أجهزة الايفون مثل ايفون 6s و 6s بلس والجيل الأول من ايفون SE وفقاً لبعض المصادر. هذه الأجهزة تم إطلاقها في أعوام 2015 و 2016 ولذا من الكبيعي أن تتوقف ابل الآن عن دعمها بالتحديات.

