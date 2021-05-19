تطبيق صور جوجل يتيح خاصية المجلد المغلق لحماية صورك الخاصة

يوم أمس عقدت جوجل مؤتمرها التقني I/O، وخلال المؤتمر كشفت عن عدد من المميزات والخواص البرمجية لتطبيقاتها وخدماتها والمزيد، وضمن ما تم الكشف عنه كانت خاصية المجلد المغلق Locked Folder في تطبيق صور جوجل Google Photos ذو الانتشار الضخم.

خاصية المجلد المغلق في تطبيق صور جوجل

الخاصية الجديدة ستعمل بالضبط كما تتوقع منها وكما يكشف اسمها، بكل بساطة، تطبيق صور جوجل سيضم الآن مجلد مغلق Locked Folder، وهذا المجلد سيمكنك أن “تخبئ” فيه صورك الحساسة والخاصة بشكل آمن كليًا، وهي التي لن يمكن لأي شخص غيرك أن يصل لها.

المجلد المغلق سيتم الوصول إليه فقط من خلال إدخال رمز الـPIN الذي تحدده أنت بنفسك، أو من خلال استخدام خيار البصمة، أي أن الوصول سيكون حصري لك أنت فقط إلا إذا تمكن أحد ما من معرفة كلمة المرور أو استخدم اصبعك أثناء نومك مثلًا!

كما يمكنك أن تتوقع، الخاصية الجديدة قادمة أولًا إلى هواتف جوجل بيكسل، على أن تصل إلى باقي هواتف أندرويد في الأسابيع القليلة المقبلة، لكن الشركة من طرفها لم تحدد أي وقت نهائي لوصول الخاصية الجديدة.

هناك الكثير من الحلول والإجراءات التي يمكنك اتباعها لكي تقوم بحماية الصور والفيديوهات الخاصة والحساسة، لكن خيار جوجل الجديد سيكون سهل الاستخدام ومتوفر في تطبيق صور جوجل الذي يضم بدوره ملايين المستخدمين.