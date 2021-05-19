فوائد عديدة للبروكلي تعرّفوا عليها

أكد المركز الاتحادي الألماني للتغذية أهمية للبروكلي، ودوره الكبير في تعزيز صحة الجسم.

وقال المركز الألماني إنّ البروكلي يمد الجسم بالعديد من المعادن والفيتامينات، فهو غني بفيتامين A المفيد للنظر، وفيتامين B9 الضروري لصحة القلب، بالإضافة لفيتامين سي الذي يعزز مناعة الجسم، وفيتامين E الضروري لتأخير ظهور علامات الشيخوخة، وفيتامين K المفيد للعظام والأسنان.

وأشار المركز لاحتواء البروكلي على الحديد، الزنك، الكالسيوم، والمغنيسيوم، والتي تساهم في حماية الجسم من فقر الدم، وهشاشة العظام، ونقص المناعة.

وأوضحت أنّ البروكلي مناسب للأشخاص الراغبين بالقيام بالحميات الغذائية؛ لاحتوائه على كمية قليلة من السعرات الحرارية.

وأكدت احتواءه على مادة الجلوكوسينولات التي تتمتع بتأثير مضاد الأكسدة، وتقوم بحماية خلايا الجسم من تكاثر البكتريا الضارة.

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