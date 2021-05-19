ليبيا لم تسجل حالات وفاة بوباء كورونا لأول مرة منذ دخوله مرحلة التفشي المجتمعي

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأربعاء، عدم تسجيل حالات وفاة بفيروس كورونا للمرة الأولى منذ دخول الوباء مرحلة التفشي المجتمعي في البلاد.

ووفقا للجنة الوبائيات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض فقد أكدت، الثلاثاء الماضي، أن ليبيا تشهد انخفاضا في أعداد الوفيات بمعدل 4 حالات يوميا، وتشكل الوفيات 1,88% من إجمالي عدد الحالات المسجلة يوميا.

وأكدت اللجنة أنه على الرغم من أن هناك انخفاضا في أعداد الحالات المسجلة في البلاد منذ أكثر من شهر، إلا أنه يجب العمل على تخفيضها.

يذكر أن ليبيا سجلت منذ بدء جائحة كورونا 3097 حالة وفاة، و10183 حالة نشطة، و16907 حالة شفاء.

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