جديد ألدوكيوب حاسوب لوحي جديد.. إليكم مواصفاته

أزاحت شركة ألدوكيوب الصينية الستار عن حاسوب لوحي جديد بمواصفات مميزة، أطلقت عليه iPlay 40.

وسيعمل الحاسوب الجديد بمعالج Unsioc Tiger T618، ونظام تشغيل Android 10.

وزودت الشركة الصينية حاسوبها اللوحي الجديد بشاشة مقاس 10.4 بوصة، ودقة عرض 2000*1200 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا مناسبة لصور السيلفي.

وستأتي الذاكرة الداخلية بسعة 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها إلى 8 غيغا بايت.

وسيحتوي الجهاز على 4 سماعات، واي فاي، بلوتوث، نظام GPS لتتبع المواقع، ومنفذ USB-C للشحن وتبادل البيانات.

يشار إلى أنّ ألدوكيوب لم تفصح عن موعد طرح الحاسوب الجديد في الأسواق العالمية، ولا عن سعره.

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