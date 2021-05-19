Honor الصينية تُطلق هاتفاً جديداً من الفئة المتوسطة

كشفت شركة Honor الصينية عن هاتفٍ جديدٍ من الفئة المتوسطة، أطلقت عليه Honor Play5.

وسينبض بداخل هذا الجهاز معالج Dimensity 800U، ونظام تشغيل Android 10 وواجهة Magic UI4.0.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة OLED مقاس 6.53 بوصة، وجودة عرض FHD+، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية رباعية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

وستوفر الشركة الصينية الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعتين 128 و256 غيغا بايت، في حين ستبلغ مساحة الذاكرة العشوائية 8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 3800 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 66 واط، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يُذكر أنّ الشركة الصينية ستُطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية يوم 26 مايو الجاري، بسعر يتراوح ما بين 326 و358 دولارا أمريكيا.

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