إنستغرام تبدأ باختيار ميزة نشر المحتوى عبر الويب

أكدت مجموعة من التقارير الواردة من داخل إنستغرام، بدء المنصة باختيار ميزة نشر المحتوى عبر الويب.

وقالت التسريبات إنّ الميزة الجديدة ستساعد المستخدمين على رفع المحتوى كالصور وغيرها، ونشرها عن طريق الويب بشكلٍ مباشر، دون أن يضطر المستخدم لنقلها من الحاسوب لهاتفه المحمول ونشرها عن طريق التطبيق.

ومن شأن الميزة الجديدة أن تُسهّل عمل صُنّاع المحتوى، خاصةً بالنسبة للمحتوى الذي تتم عملية مونتاجه عبر الحاسوب.

وأوضحت التقارير الواردة من الشركة الأمريكية، أنّ الميزة الجديدة تحتاج لبعض الوقت قبل أن تصبح متاحة لجميع المستخدمين.

يُذكر أنّ شركة “فيس بوك” المالكة لإنستغرام حرصت خلال الفترة الماضية على إضافة مجموعة من الميزات الجديدة للمنصة الشهيرة، وذلك بهدف جذب المشتركين وشركات الإعلان إليها، ومنافسة المنصات الأخرى.

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