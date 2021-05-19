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ناصر القصبي وعبد الله السدحان ينعيان مخرج “طاش ما طاش”

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نعى الفنانان السعوديان ناصر القصبي وعبد الله السدحان المخرج عبد الخالق غانم مخرج مسلسل طاش ما طاش الشهير، والذي وافته المنية يوم أمس الثلاثاء بعد معاناةٍ مع مرض سرطان البروستات.

حيث نشر القصبي تغريدةً في حسابه الرسمي على تويتر قال فيها: “إنّ وفاة عبد الخالق غانم موجعة”، ودعا له بالرحمة وتقدّم بالعزاء لعائلته ومحبيه.

من جهةٍ أخرى نعى عبد الله السدحان في تغريدة المخرج الراحل، وتمنى أن يكون ما أصابه طهوراً له، ودعا له بالرحمة والمغفرة.

وكان المخرج الراحل قد أعلن خلال مايو الجاري عن إصابته بالسرطان، وقال إنّه اكتشف المرض قبل 4 سنوات، وأكد استعداده للسفر للخارج من أجل تلقي العلاج خلال الفترة القادمة.

يُذكر أنّ المخرج الراحل رسم البسمة على وجه الشارع السعودي والخليج، من خلال إخراجه لأجزاء مسلسل طاش ما طاش الشهير.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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