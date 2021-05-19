قرية إيطالية غارقة تظهر بعد 70 عاماً من اختفائها

تسببت أعمال تجفيف بحيرة ريسيا الواقعة شمال إيطاليا، في ظهور قرية كورون التي تم غمرها بالمياه في العام 1950.

وكانت القرية تضم 160 منزلاً قبل أن تُقرر السلطات المحلية إنشاء بحيرة ريسيا؛ من أجل إنشاء محطة ضخمة لتوليد الطاقة الكهرومائية، حيث قامت ببناء سدّ عمد لدمج بحيرتين فتشكلت بحيرة ريسيا وغمرت القرية بالمياه.

وشهدت مواقع الإنترنت انتشار مقاطع فيديو للقرية التي عادت للظهور بعد بدء عمليات التجفيف التي تقوم بها السلطات، من أجل إجراء بعض الإصلاحات، حيث ظهر برج الكنيسة المدبب والذي يُعد الدليل على القرية.

وحظيت مقاطع الفيديو بعدد كبير من التعليقات التي لم تخلُ من الطرافة، حيث اعتبرها البعض أطلانطس حقيقية، في إشارة للقارة الأسطورية التي تحمل ذات الاسم ويقال إنها غرقت.

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