جهاز ابل AirTag – ما هي هواتف الايفون وأجهزة الايباد الداعمة؟

مؤخراً بدأ إطلاق جهاز ابل AirTag في الأسواق وهو جهاز صغير مخصص لتتبع الأشياء والمقتنيات الشخصية، ومعه ثارت العديد من التساؤلات حول أجهزة الايفون والايباد الداعمة له. في هذا المقال محاولة للإجابة عن تلك التساؤلات.

جهاز ابل AirTag صغير الحجم دائري الشكل يمكنك أن تضعه في محفظة النقود أو حقيبة اليد والظهر أو في ميدالية المفاتيح وربما أيضاً في ملابس الصغار وطوق الحيوانات الأليفة من أجل تتبع أماكنها بدقة عبر جهاز الايفون والايباد.

يساعدنا جهاز AirTag على إيجاد الأشياء المفقودة بعدة طرق مثل رؤية الموقع على الخريطة، كما توجد إمكانية تحديد الموقع بدقة عالية من خلال شريحة U1 ولكن هذا يتطلب هواتف ايفون 11 أو ايفون 12 لأنهما يحتويات على شريحة U1. يحتوي الجهاز أيضاً على سماعات داخلية تصدر أصواتاً تساعدك في تحديد الموقع.

ما هي هواتف الايفون التي تدعم جهاز ابل AirTag ؟

أي هاتف ايفون يعمل بتحديث iOS 14.5 فما أحدث فهو يدعم جهاز ابل AirTag وهذا يشمل الإصدارات التالية من الايفون:

iPhone 6s / 6s Plus

iPhone SE الجيل الأول والثاني.

iPhone 7 / 7 Plus

iPhone 8 / 8 Plus

iPhone X

iPhone XR

iPhone XS / XS Max

iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max

iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

** تحديد الموقع بدقة عالية داخل المنازل أو في نطاقك بالأمتار مثلاً يتم من خلال شريحة U1 وذلك يتطلب هواتف ايفون 11 أو ايفون 12. أما الإصدارات الأقدم فسوف تعرض المكان على الخريطة بشكل عام.

ماذا عن أجهزة الايباد؟

نفس الأمر ينطبق على أجهزة الايباد إذ أن أي جهاز ايباد يعمل بتحديث iPadOS 14.5 سوف يدعم جهاز ابل AirTag لكن مع ملاحظة أن أجهزة ايباد برو لا تحتوي على شريحة U1 وبالتالي لن تدعم ميزة الموقع الدقيق Precise Finding.

ساعة ابل وأجهزة ماك؟

لا تدعم ساعة ابل أو أي من أجهزة ماك جهاز ابل AirTag وبالتالي فإنك بحاجة إلى جهاز ايفون أو ايباد حتى تستيطع الاستفادة من الجهاز الصغير، فلا يمكن حتى الآن معرفة موقع الـ AirTag من خلال نسخة الويب من خدمة Find My.