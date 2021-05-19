بنغازي الطبي: السعة السريرية لمركز العزل بلغت ذروتها

أعلنت إدارة برج الأمل بمدينة بنغازي، الأربعاء، أكبر مراكز العزل بالمنطقة الشرقية، زيادة دخول المصابين بفيروس كورونا للعناية الفائقة بالمركز وبلوغ السعة السريرية السعة القصوى.

وخاطبت إدارة البرج، وفق الصفحة الرسمية لمركز بنغازي الطبي الثلاثاء، باقي المستشفيات بعدم تحويل الحالات لبرج الأمل دون تنسيق مسبق، ما سيشكل خطرا على حياة المريض، مؤكدة عدم توفر سرير شاغر في قسم العناية الفائقة.

وأكدت إدارة البرج ارتفاع حصيلة الإصابات المُسجلة بالفيروس في الآونة الأخيرة، لكل الأعمار وزيادة في أعداد الدخول للبرج بأعراض مُتوسطة وشديدة.

يُذكر أن برج الأمل يُقدم الخدمات الطبية والعلاجية لمُصابي فيروس كورونا ولجميع نزلائه في أقسام العزل والأقسام الإيوائية والعناية الفائقة منذ افتتاحه في مايو 2020 إلى هذه اللحظة.

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